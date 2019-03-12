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Siemens'ten Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e önemli katkı

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis:-"Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz"

12 Mart 2019 Salı 12:11
Siemens'ten Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e önemli katkı

İSTANBUL (AA) - Siemens, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurdu.

Siemens açıklamasına göre, Siemens Healthineers Türkiye, Türkiye'nin sağlık alanında en büyük Kamu-Özel İş Birliği projesi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurdu. Laboratuvar, CCN Yatırım Holding’in toplam 1,1 milyar avroluk yatırımla hayata geçirdiği sağlık kampüsünün 7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanak ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlaması öngörülüyor.

Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün bina yönetiminin ve altyapısının dijitalizasyonu ve otomasyonuna ciddi katkılar sundu. Özellikle operasyonel mükemmeliyet için güvenlik, geçiş izinleri, iklimlendirme, takip–izleme, altyapı başta olmak üzere birçok sistemin ekipman temini ve devreye alma işlemleri gerçekleştirildi.


-Avrupa’nın en kapsamlı bina teknolojileri


Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri birimi, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in entegre çalışan sistemleri ve ağ yapısı ile geleceğin teknolojilerine uygun bir altyapı kurdu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışan bu altyapı, şirketin en büyük geleceğe hazır hastane çözümü özelliğini taşıyor. 22 ayrı sistemden gelen 500 binden fazla noktanın yönetildiği Siemens Desigo CC çatı entegrasyon yazılımı, Bilkent Şehir Hastanesi’nin enerji verimli çalışmasını, hasta ve çalışan konforunu sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettiklerini belirtti.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdiklerini aktaran Gelis, "Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:11
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