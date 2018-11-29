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Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile enerji tasarrufu sağlıyor

Dijitalizasyonun öncü markası Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile hem kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor hem de ısıtma maliyetlerinden tasarruf ettiriyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:21
Siemens'in Akıllı Termostat'ı ile enerji tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile enerji optimizasyonu sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalizasyonun öncü markası Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile hem kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor hem de ısıtma maliyetlerinden tasarruf ettiriyor. Akıllı Termostat, apartman daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerleşim alanlarında bulunduğu ortama en uygun iklimi tespit ediyor.

"Yeşil Yaprak" özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eden akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkıyor. Isıtma uygulamalarının daha profesyonel kontrol ve otomasyonu için tasarlanan Akıllı Termostat, sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleri ile çevresini algılayarak ortamın analizini yapıyor.

Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde standart bir internet bağlantılı termostattan çok daha fazla imkanlar sunan Siemens Akıllı Termostat, bulunduğu ortamdaki değişikliklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için her zaman en uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor.

Akıllı Termostat uygulaması sayesinde mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen sistem, her an her yerden kontrol ve takibe olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlenebiliyor ve iç mekanın hava kalitesi ölçülebiliyor. Uygulama sayesinde hem Akıllı Termostat'ın kontrolü kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, konfor sağlayacak şekilde ayarlanıyor.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:21
  1. Akıllı Termostat
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