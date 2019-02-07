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Siemens ve Gaggenau'nun pazarlama müdürü Ekin Alayat Sarfati oldu

07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Siemens ve Gaggenau'nun pazarlama müdürü Ekin Alayat Sarfati oldu

İSTANBUL (AA) - BSH Grubu’na ait Siemens ve Gaggenau markalarının pazarlama müdürlüğüne Ekin Alayat Sarfati getirildi.

BSH Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, Siemens ve Gaggenau markalarının yeni pazarlama müdürü Sarfati oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2002 yılında derece ile mezun olan Ekin Alayat Sarfati, kariyerine British American Tobacco Türkiye’de pazarlama uzmanı olarak başladı.

Sarfati, BSH Türkiye’deki görevinden önce 2004-2018 döneminde Imperial Tobacco Türkiye’de sırasıyla Marka Müdürü, Ekonomik Markalar Grup Marka Müdürü, Uluslararası Stratejik Markalar Grubu Marka Müdürü, Türkiye Pazarlama Müdürü ve Doğu Akdeniz Bölge Pazarlama Müdürü olarak yönetim kurulunda görev aldı.

BSH Grubu’na ait Siemens ve Gaggenau markalarının iletişiminden sorumlu olacak Sarfati, 16 yılı aşkın süredir farklı şirketlerde ticari pazarlama ve marka pazarlama alanlarında üst düzey görevlerde, önemli tecrübe ve deneyimler edindi.

Evli ve bir çocuk sahibi Sarfati, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. BSH Grubu
  2. Gaggenau
  3. Siemens

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