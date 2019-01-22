Siemens Türkiye'den tedarikçilere "Fırsat Eşitliği Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, bu yıl 8’incisini düzenlediği Tedarikçi Günü kapsamında bir ilki gerçekleştirerek kadın istihdamını ve çeşitliliği desteklemek amacıyla tedarikçileri arasında "Fırsat Eşitliği Ödülü" uygulamasını başlattı.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geleneksel hale gelen Tedarikçi Günü, 8'inci yılında Türkiye’nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini yine bir araya getirdi.

Bu yıl "Sınırları Aş" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Siemens’in Vizyon 2020+ stratejisi ve geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı, dijitalleşmenin getirdiği avantajlar masaya yatırıldı.

Bu yılki etkinliğe Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan "Fırsat Eşitliği Ödülü" damgasını vurdu. Siemens Türkiye'nin tedarikçilerine yönelik düzenlediği ödül programı, kadınların iş ve sosyal hayatında daha aktif rol almasını sağlayan ve çeşitliliği destekleyen şirketleri her yıl ödüllendirmeyi hedefliyor.





- "2018 yılı, Siemens Türkiye için çok başarılı geçti"





8. Tedarikçi Günü, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Günal, konuşmasında, 2018 yılının Siemens Türkiye için çok başarılı geçtiğini belirterek, Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü’nün de 2018’de oldukça zorlu hedefleri başardığını ve yüksek bir memnuniyet yakaladığını aktardı.

Memnuniyet anketlerinde yaklaşık yüzde 90’lık bir orana sahip olduklarını, bu oranlara ulaşılmasında iş ortaklarının çok değerli katkıları bulunduğunu kaydeden Günal, 2018 yılında atılan önemli bir adımın da Tedarikçi Finansmanı Programı olduğunu, şu ana kadar tedarikçiler için yaklaşık 25 milyon TL’lik finansman sağlandığını bildirdi.





- "Vizyon 2020+, paydaşlarımıza da yepyeni fırsatların kapısını açacak"





Etkinlikte açılış konuşmasının ardından "Sınırları Aşıyoruz" paneli düzenlendi. Tuğrul Günal’ın yönettiği panelde, Siemens’in Vizyon 2020+ stratejisi doğrultusunda gerçekleştireceği yapılanmanın tedarik süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Panelde konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Vizyon 2020+ ile aktivitelerin daha bağımsız bir yapıya kavuşacağını ve bunun tüm Siemens için çok daha fazla iş birliği ve etkileşimi beraberinde getireceğini belirterek, "Yeni iş birlikçi ve esnek yapımız sayesinde Vizyon 2020+ bizimle birlikte paydaşlarımıza da yepyeni fırsatların kapısını açacak." ifadesini kullandı.





- "2018, Türkiye'de ulaştığımız en başarılı yıllardan biri oldu





Panelde Siemens Türkiye’nin 2018 yılına ait finansal sonuçlarını paylaşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü (CFO) Thomas Kolbinger ise "2018, Türkiye'de ulaştığımız en başarılı yıllardan biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur da iş hayatına katılımda cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın istihdamına büyük önem veren Siemens Türkiye olarak, kadınların ekonomik hayata aktif ve güçlü katılımını desteklediklerini belirterek, "Kadın yönetici, mühendis ve çalışan sayısını artırma, fırsat eşitliği sunma ve bu konuda farkındalığı yükseltme hedefleriyle kadın istihdamını yalnızca şirket içinde değil, ülke genelinde de artırmak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.





- "Fırsat Eşitliği Ödülü"nün sahibi directComm Marketing Group oldu





Panelin ardından 8. Tedarikçi Günü kapsamında bu yıl ilk kez "Fırsat Eşitliği Ödül" töreni düzenlendi. İş dünyasında cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi sosyal sorumluluklarından biri olarak ele alan Siemens Türkiye, tedarikçilerine yönelik başlattığı "Fırsat Eşitliği Ödülü" ile bu kapsamda gerçekleştirdiği örnek projelere ve ilklere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Verilen bilgiye göre, ödül için Siemens Türkiye’nin tedarikçilerinden 200 şirkete ödüle başvurmaları için davet iletildi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen 4 şirket, 8 farklı konu başlığındaki kriterlere göre yerinde denetlendi.

Şirketlerin fırsat eşitliğine yönelik politikaları, kadın çalışan oranı, ücret konusunda eşitliğe dönük uygulamalar, eşit terfi, işe giriş olanakları ve yan hak uygulamaları gibi farklı kriterlerin ele alındığı değerlendirme sonucunda "Fırsat Eşitliği Ödülü"nün sahibi directComm Marketing Group oldu.

"Fırsat Eşitliği Ödülü"nü directComm Marketing Group Genel Müdürü Cenk Ölçer ve directComm Marketing Group Grup Müdürü Mine Çoban’a Hüseyin Gelis, Thomas Kolbinger ve Tuğrul Günal birlikte takdim etti.





- BİLGİN ile sipariş yönetimi süreçleri 70 kat hızlanıyor





8. Tedarikçi Günü kapsamında Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi’nin yeni robot yazılımı BİLGİN de tanıtıldı. Etkinlikte, BİLGİN ile canlı bir uygulama yapılarak yazılım robotunun çalışma prensipleri tedarikçilere anlatıldı.

BİLGİN, uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde kayda değer zaman tasarrufu sağlayarak hızlı teslimat, iş gücünde verimlilik ve rekabette avantaj sunuyor. Yılda yaklaşık bin 750 saatlik iş gücü gerektiren tedarik zinciri lojistik süreçlerini 25 saate düşüren BİLGİN robot yazılımı, süreçleri 70 kat hızlandırıyor.





- Siemens'ten 320 milyon avroyu aşan alım





2018 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 42 milyar avroluk satın alma hacmine imza atan Siemens, büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 320 milyon avronun üzerinde satın alma yaptı.

Siemens’in satın alımı içinde Türk tedarikçilerinin de pay alması, özellikle KOBİ’lerin gelişmesini, Ar-Ge’ye verilen önemin artmasını, kurumsal yapıların gelişmesini ve rekabetçiliklerinin artmasını sağlıyor. Bu doğrultuda Siemens Türkiye, tedarikçileri, tüm süreçlerini dijitalleştirerek global satın alımların içindeki paylarını artırmaları için teşvik ediyor.