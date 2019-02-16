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Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat yapan firma oldu

Siemens Türkiye, TET tarafından düzenlenen İhracat Başarı Ödüllerinde 2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firma ödülüne layık görüldü

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat yapan firma oldu

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen İhracat Başarı Ödüllerinde 2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TET tarafından düzenlenen 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Son yıllarda hızlı büyüme yakalayan elektrik elektronik ve hizmet sektörünün ihracatı 2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat oranı 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihi rekoru kıran Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturdu.

Türkiye’de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Siemens Türkiye, TET ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, “Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları” kategorisinde birinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.


- “Ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Enerji Yönetim Divizyonu Orta Gerilim Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik, şunları kaydetti:

"Siemens Türkiye olarak 163 yıllık köklü geçmişimizle içinde bulunduğumuz sektörlerde birçok ilke imza attık. Tüm faaliyet alanlarımızda üstün mühendislik gücümüz ve dijitalizasyondaki uzmanlığımızla ilerliyoruz. 2018 yılında da istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlarımızı sürdürdük ve başarılı bir yıl geçirdik.Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve büyümesine destek olmayı sürdürüyoruz.

Ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabileceğine her zaman inandık. Enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye’deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde gelecekte ihracat oranımızı arttırarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
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