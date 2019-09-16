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Siemens teknolojileri "ISK-SODEX 2019" fuarında sergilenecek

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası ISK-SODEX 2019'da Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini alacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
Siemens teknolojileri "ISK-SODEX 2019" fuarında sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Siemens, iklimlendirme sektörünün en önemli fuarı ISK-SODEX 2019'da suyun ve havanın gücünü kontrol altına alan Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörünü sergileyecek.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2-5 Ekim'de İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ISK-SODEX 2019'da iklimlendirme sektörüne yön veren ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri ile yer alacak.

Şirket, iklimlendirme sektöründe öncü olan ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri dünyanın önde gelen sektör profesyonelleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası ISK-SODEX 2019'da Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini alacak. Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli katkı sağlayacak forum alanında ise 3 Ekim'de Siemens Dijital Endüstriler Bölümü Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, 11.salonda düzenlenecek "Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri" panelinde saat 16.05'te katılımcılarla gündemi paylaşacak.

SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için tasarlandı. Ürün suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
  1. frekans konvertörü
  2. ISK-SODEX 2019
  3. iklimlendirme sektörü
  4. Siemens Türkiye

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