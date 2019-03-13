"Sıdıka" sergisi 16 Mart'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - 1990'lı yılların sevilen karakteri "Sıdıka", sanatçı Latif Demirci'nin çizgileriyle sergiye taşındı. Konuya ilişkin açıklamaya göre, öykü yazarı Atilla Atalay'ın kalemi, Demirci'nin çizgileriyle hayat bulan karakterin sergisi, 16 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak. İlk olarak 1989'da "Hıbır" adlı mizah dergisinde yayınlanan "Sıdıka" kısa süre içinde geniş kitleler tarafından tanınarak, 1997'de televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı. Usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizide, Sıdıka karakterini oyuncu Hasibe Eren canlandırmıştı. Sergi, 7 Nisan'a kadar görülebilecek.



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