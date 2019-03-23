Side sahilinde şezlongları söküp attılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side sahilinde bir otele ait şezlonglar kalabalık bir grup tarafından bulunduğu yerden sökülüp kaldırıldı.

Side sahilinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede Side Prenses otele ait olduğu bildirilen şezlonglar turistlerin şaşkın bakışları arasında bir grup tarafından sökülerek atıldı. Yaşananlar Side Prenses Otel sahibi Recep Özden tarafından sahile yerleştirilen kameralara yansıdı.

Kendisinin olayın yaşandığı sırada Antalya’da olduğunu belirten Prenses Otel sahibi Recep Özden "Güvenlik görevlisi çalışanım arayıp durumu bildirdi. Hemen gelip olanları yerinde gördüm. Olayı gerçekleştirenler ellerinde kazma ve küreklerle güvenlik görevlilerinin resim ve görüntü çekmelerini engellemişler. Ama böyle bir olay beklediğim için güvenlik kamerası taktırdığımı bilmiyorlardı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerle birlikte Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Bizim korkup sahilden çıkmamızı istiyorlar. Kendi otelleri sadece 200 kişilikken sahilde 100 kişilik yer zapt etmeye çalışıyorlar. Ben bu sahillerin tamamının belediye tarafından işletilmesini, halka açık olmasını ve belediyenin otellerden gelen turistlerden para almasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.