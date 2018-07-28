Hindistan'da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37'ye çıktı!

Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlarda 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak 2 gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Bölgede 3 gündür aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.

Agra bölgesinde ise sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı. Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.