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Hindistan'da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37'ye çıktı!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:44
Hindistan'da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37'ye çıktı!

Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlarda 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak 2 gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Bölgede 3 gündür aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.

Agra bölgesinde ise sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı. Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:44
  1. Sel felaketi
  2. şiddetli yağış
  3. ölü sayısı artıyor

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