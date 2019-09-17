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Asya ülkesinde şiddetli yağış ve sel faciası! Bin 422 ölü

Asya ülkesi Hindistan'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17 Eylül 2019 Salı 13:06
Asya ülkesinde şiddetli yağış ve sel faciası! Bin 422 ölü

Hindistan’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan genelinde etkili olan şiddeti yağış ve sel sonrası bilanço açıklandı. Rapora göre, ülkenin Kerala, Maharaştra, Bihar ve Madya Pradeş eyaletinde 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve selde bin 422 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı verilerinde, muson yağmurları nedeniyle meydana gelen ölümlerin ülke genelinde artış gösterdiği vurgulandı.

Geçen yıl da bin 379 kayıp verilmişti

Geçtiğimiz yıl ise yalnızca Kerala eyaletinde 498 olmak üzere ülke genelinde bin 379 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:06
  1. Hindistan
  2. şiddetli yağış
  3. sel
  4. Kerala
  5. Maharaştra
  6. Bihar
  7. Madya Pradeş
  8. İçişleri Bakanlığı

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