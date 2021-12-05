Şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu

Şiddetli yağmurun ardından ise su baskını görüntüleri peş peşe gelmeye başladı.

Bir haftadan beri Milas’ta aralıklarla devam eden yağmurlu hava bugün gün boyunca etkili oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetini artırdı. Şiddetli yağmurun ardından ise ilçenin çeşitli mahallelerinden su baskını görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Beçin Mahallesi 1. Soğukkuyu Caddesi’nde ikamet eden Gamze Öney evinin bahçesine dolan yağmur suları karşısında tedirginliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeyi dolduran yağmur sularının fotoğraflarını paylaşan Öney, “Yağmur tüm gece şiddetini sürdüreceğe benziyor ve bizim evin girişi şimdiden komple su içinde kaldı. Hamile ve doğurmak üzere olan bir kadınım düşünün yasadığım paniği" diyerek konuyla ilgili şikayetlerini defalarca Milas Belediyesi'ne ve ilgililere iletmelerine rağmen önlem alınmadığını ileri sürdü.

Gümüşlük Mahallesi'nde ise yağmur suları yollardan dere olup aktı, depoları su bastı. Vatandaşlar, bir yandan depolarının önüne kömür torbalarından bariyer yaparak suyu önüne kesmeye bir yandan da yükselen suya karşılık arabalarını kurtarmaya çalıştı.

İsmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde ise bir apartmanın zemin katında bulunan depo bölümü, apartmanın çatısından gelen yağmur suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle su bastı.