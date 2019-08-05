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Rize'yi şiddetli sağanak sele neden oldu! 1 kişi kayıp

Rize’de akşam saatleride etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası su taşkınları yaşandı. Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:03
Rize'yi şiddetli sağanak sele neden oldu! 1 kişi kayıp

Rize'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı.

Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

Sele kapılan bir kişi kayboldu

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Derenin yola kadar çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Selde kaybolan kişinin kimliği belirlendi

Rize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:03
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