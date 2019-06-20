Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu! Yollar göle döndü

Mersin'de devam eden yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu.

Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.