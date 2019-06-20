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Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu! Yollar göle döndü

Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi. Yaylada yollar taş ve toprakla dolarken, bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:16
Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu! Yollar göle döndü

Mersin'de devam eden yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu.

Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:16
  1. Mersin
  2. Silifke ilçesi
  3. sağanak yağış
  4. şiddetli sağanak
  5. su baskınları

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