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Isparta'da şiddetli rüzgara ağaçlar bile dayanamadı

Isparta'da şiddetli rüzgar sebebiyle birçok ağaç devrilirken, reklam tabelaları yerle bir oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:52
Isparta'da şiddetli rüzgara ağaçlar bile dayanamadı

Isparta'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Ayazmana Mahallesi Akyol Mezarlığı yakınlarında kaldırım üzerinde bulunan çam ağacı gece rüzgar nedeniyle kökünden sökülerek yola devrildi.

Reklam tabelaları uçtu

Olayı haber alan belediye yetkilileri motorlu testereyle ağacı parçalara ayırarak yolu ve kaldırımı ulaşıma açtı. Kentin çeşitli noktalarında da şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç devrilirken, reklam tabelaları yerle bir oldu. 

Fırtınanın etkisini bugün de sürdüreceğini belirten yetkililer, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:52
  1. Isparta
  2. şiddetli rüzgar
  3. Ayazmana Mahallesi Akyol Mezarlığı
  4. reklam panoları

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