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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Adıyaman’da önceki gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Adıyaman’da önceki gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.


Adıyaman kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli rüzgar nedeniyle Ali Taşı Mahallesi Bozbey Yolu, Yeni Mahalle Haydar Efendi Caddesi ve Atatürk Caddesinde ağaçlar devrildi.


Yeni Mahalle Haydar Efendi Caddesi üzerinde devrilen ağaç elektrik tellerinin üzerine düşünce elektrik telleri koptu.


Şiddetli rüzgarın ardından Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
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