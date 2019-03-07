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Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Adıyaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:51
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Adıyaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

 

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde bulunan çam ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı. Saatte ki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle parkta bulunan çam ağaç devrildi. Kökü topraktan çıkan ve park yanındaki caddeye devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

 

Devrilme esnasında herhangi bir yaya ve aracın olmaması olası bir can kaybı yada mal kaybının önüne geçti. Adıyaman Belediyesi ekipleri devrilen ağacı parçaladıktan sonra traktöre yükledi.

 

Daha sonra cadde trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:51
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