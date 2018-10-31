Şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye gitti, midesinden çıktı!
Denizli'de şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran 20 yaşındaki kadın hastanın midesinden 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıktı.31 Ekim 2018 Çarşamba 18:34
Denizli'de ismi açıklanmayan bir kadın, şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör tarafından yapılan muayenede, hastanın midesinde kitle tespit edildi.
600 gram saç çıktı
Hastanın, saç yeme sonucu ortaya çıkan bağırsak hastalığı 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlendi. Ameliyata alınan kadının midesinden 20 santimetre uzunluğunda ve 13 santimetre genişliğinde, yaklaşık 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan kadın hasta taburcu edildi.
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