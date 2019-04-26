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AK Partili Tamer'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' değerlendirmesi: Şiddeti tasvip etmiyoruz ama...

Ankara'daki şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Yaşanan olayla bütünlüğümüzü bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüldü. Ülke olarak sağduyulu davranmamız gerekiyor." dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 22:24

Taha Emre Özdemir  Ankara 

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. PKK'nın dış güçlerin bir maşası olduğu söyleyen Tamer, geçtiğimiz hafta Ankara'daki şehidimizin cenazesinde yaşanan olaya değindi.

Tamer, "Geçen hafta dört vatan evladı genç yiğidimiz toprağa verildi. Şehidimizin cenazesine katılmak için gelen sayın Kılıçdaroğlu'na da bir saldırı oldu. Tabii ki böyle bir saldırının ana muhalefet partisine yapılmasını tasvip etmiyoruz." dedi.

Yaşanan olayla dış güçlerin ekmeğine yağ sürüldüğüne dikkat çeken Tamer, "Şunu da ifade etmek lazım ki o şehitlerin kanını göz önüne almak zorundayız." şeklinde konuştu.

Tamer, ülke olarak sağduyulu olmamız gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şehidimizin yakınları ana muhalefet partisine yapılan saldırı nedeni ile özür dileme erdemini göstermek istiyorlardı. HDP'nin Eş Başkanları'nın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinden sonra bu kararlarından vazgeçmeleri son derece doğaldır. Bu ülkenin geleceği için yangına körükle gitmemeliyiz. Bu ülke kolay kazanılmadı. Kimse de bu ülkeyi bölemez."

Kayseri Milletvekili Tamer, şehit olmaya her zaman hazır olduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir güç, Türk Bayrağı'nı indirip ezanlarımızı dindiremez. Hepimiz bu ülke için şehit olmaya, seve seve canımızı vermeye hazırız."

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:24
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. İsmail Tamer
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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