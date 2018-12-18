THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şiddete uğrayan papağan tedavi altına alındı

Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı: - "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek"- "(Afrika Gri Papağanı) Ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil, bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek"

18 Aralık 2018 Salı 12:50
Şiddete uğrayan papağan tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.

Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.

Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek." diye konuştu.

Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek." ifadelerini kullandı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:50
  1. Murat Özdemir
  2. papağan
  3. tedavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli iş birliği
    1. Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli..
    2. Otobüs, gazi ve avukatlara çarptı: 3..
    3. Murat Özdemir'den pişkin savunma!..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    6. Deklanşörlere fair play için basılacak
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki..
    9. Sarhoş sanılan kişinin kafasından..
    10. 6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde..
    11. Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
    14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    15. FETÖ'nün firari "askeri öğrenci..
    16. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi..
    17. MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi..
    18. Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız..
    19. "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"
    20. İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...