Şiddete uğrayan papağan koruma altında

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayımlamasının ardından harekete geçti.

Görüntüler üzerine dün polis ekiplerince gözaltına alınan Özdemir ile papağanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri de emniyete giderek, papağanı teslim aldı.

Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul'da tedavi altına alındı.



