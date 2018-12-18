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Şiddete uğrayan papağan koruma altında

Bir TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağana, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince el konuldu

18 Aralık 2018 Salı 10:44
Şiddete uğrayan papağan koruma altında

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayımlamasının ardından harekete geçti.

Görüntüler üzerine dün polis ekiplerince gözaltına alınan Özdemir ile papağanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri de emniyete giderek, papağanı teslim aldı.

Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul'da tedavi altına alındı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:44
  1. Murat Özdemir
  2. papağan

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