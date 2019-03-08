Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak

EDİRNE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle şiddete maruz kalan sağlık çalışanının ifadesinin yerinde alınması uygulamasına geçildiğini belirtti.

Bakan Koca, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından yetkililerden kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing alan Koca, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin "Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?" sorusuna Bakan Koca sağlıkta şiddeti asla tasvip etmediklerini, bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Sağlıkta şiddete yönelik yasa çalışması olduğunu, İçişleri Bakanlığının da 10 gün önce bu konuda genelge yayımladığını ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"(İçişleri Bakanlığı genelgesi) Yani bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması, bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması, kolluk kuvvetlerince serbest bırakılmayıp, dosyanın savcılık ve başsavcılıkta tekemmül ettikten sonra eğer tutuklanmaysa tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge.

Ayrıca sağlık çalışanının da ifadesinin yerinde, hastanede alınmasıyla ilgili bir düzenleme. Fakat bu şiddet olayının asayişle çözülebileceğine inanmıyoruz, 'Şiddet eylem planı' çerçevesinde bir çalışmamız var. Özellikle geçen ay sağlık çalışanlarımızın güvenliği ile ilgili bir çalışma yapıldı ve bu kitapçık dağıtıldı. Bunun dışında hastalarımızın da yerinde bu konuyla değerlendirme yapmaları üzere birimler oluşturuldu. Bu şiddeti doğuran sebeplere de yönelmek gerektiğini bu çerçevede özellikle hasta yoğunluğu, fiziki şartlar, iş yükü dahil olmak üzere bir çalışma içerisindeyiz. İmkanlarımız ölçüsünde bu iş yükünü azaltma noktasında bir çalışma olacak. Bir ay içerisinde yayımlanmış olur."

- "Kamu vicdanını rahatlatan bir düzenleme şart"

Şiddet konusunda ceza kanununda kamu vicdanını rahatlatıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğine inandığını ifade eden Bakan Koca, "Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddetin, gasbın, hırsızlık dahil olmak üzere ceza kanununda kamu vicdanını rahatlatacak bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hedefte biz yapılması gerekeni özellikle sağlık hizmetinin verildiği ortamda hasta ve hekim güvenliğini sağlamak bizim için hedef oluyor olacak. Bu çerçevede iletişimi, hekim iletişimi, sağlık okur yazarlığını, hem fiziki ve iş yükü dahil olmak üzeren bir takım doğuran sebeplerin üzerine eğilme kararlılığımız olacak." diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Koca, "Sağlık sektöründe kadın istihdamı Türkiye'de en yüksek oranlı yani tüm sağlık hizmeti çalışanları içinde kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 60, hekimler içerisinde yüzde 40, toplamda yüzde 64." dedi.

- Edirne'ye yapılan sağlık yatırımları

Edirne'ye yapılan sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, AK Parti iktidarı döneminde Edirne'ye 15 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını, bu tutarın 300 milyonunun sağlık yatırımlarına harcandığını belirtti.

Keşan ilçesinde yapılan 150 yataklı hastanenin tamamlandığını hatırlatan Bakan Koca, "Enez’de devam eden entegre hastanemizi de mart sonu olabilir ama en geç nisan 15'te olmak üzere teslim alıyor olacağız. Özellikle yapılmasını düşündüğümüz Uzunköprü ilçemizde 200 yataklı arsa tahsisi de yapılmış olan planlı, proje safhası devam eden önemli bir yatırım olarak söyleyebilirim." dedi.



Bakan Koca, yeni dönemde sağlıkta 82 milyon vatandaşın, hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti almasını hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmasının ardından AK Parti Edine İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen törenle yeni alınan 4 ambulansı sağlık personeline teslim etti.