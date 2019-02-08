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"Şiddete karşı mücadele için partiler, programlarını yeniden revize etsin"

HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak:- "Şiddetin azaltılması yönünde siyasi partilerin programlarını yeniden revize etmesini istiyoruz"- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yahya Keskin:"Şiddet ilk olarak ailede öğreniliyor. Yapılan araştırmalarda, kişi şiddete maruz bırakılmışsa bir şekilde şiddeti çocuğuna öğrettiği görülüyor. Aile eğitimi seferberliği ile çocukların şiddetten uzak tutulması sağlanabilir. Bu da ancak parti politikası olarak uygulanmaya başlanması ya da Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle sağlanabilir"

08 Şubat 2019 Cuma 18:59
"Şiddete karşı mücadele için partiler, programlarını yeniden revize etsin"

TRABZON (AA) - Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı Başkanı Adem Solak, şiddetin azaltılması yönünde siyasi partilerin programlarını yeniden revize etmesini istediklerini söyledi.

Solak, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de grubu bulunan 5 partinin şiddet olgusu üzerine programlarını analiz ettiklerini belirtti.

Şiddetin çok derin ve geniş bir kavram olduğunu ifade eden Solak, şiddetin dünyanın sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

Solak, siyasi partilerin yerel seçim beyannamelerini bu yönden incelediklerini vurgulayarak, "Bütün siyasi partilerin programlarına şiddetin gerçek anlamıyla yansıtılmasını talep ediyoruz. Şiddetin azaltılması yönünde siyasi partilerin programlarını yeniden revize etmesini istiyoruz." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yahya Keskin ise toplumun şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak görmesi durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Çok dar bir şiddet algısı üzerinden parti programlarına bir şeyler yazıldığını, uygulama açısından da ciddi sorunlar olduğunun altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"Şiddet ilk olarak ailede öğreniliyor. Yapılan araştırmalarda, kişi şiddete maruz bırakılmışsa bir şekilde şiddeti çocuğuna öğrettiği görülüyor. Aile eğitimi seferberliği ile çocukların şiddetten uzak tutulması sağlanabilir. Bu da ancak parti politikası olarak uygulanmaya başlanması ya da Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle sağlanabilir."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:59
  1. HEGEM Genel Başkanı Adem Solak
  2. HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak
  3. Prof. Dr. Mustafa Yahya Keskin
  4. Trabzon

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