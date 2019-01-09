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Şiddet gören kadından şoke eden iddia: Eşim evimi bombaladı

Malatya’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi olan Sevkan Ordu, boşanma aşamasında olduğu eşinin evini kurşunladığını ve evine ses bombası attığını iddia etti. Ordu "Ben korkudan dışarı çıkamıyorum, ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum” dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
Şiddet gören kadından şoke eden iddia: Eşim evimi bombaladı

15 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Sevkan Ordu, “Ben şiddet gördüğüm için yaptıklarına dayanamadım ve çocuklarımı alıp babamın evine geldim. Eşim daha sonra arabamızın lastiğin kesti, evimizi kurşunladı, arabamızı kurşunladı, dükkanımız yandı. Sürekli tehdit mesajları alıyorum. Kendimi geçtim artık akrabalarımıza zarar veriyor. Bütün bir yaz boyunca biz ses bombaları altında yaşadık. Ben ceza almasını istiyorum yaptıklarını çekmesini istiyorum. Benim can güvenliğim yok. Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Benim çocuğumun okulu yüz metre ilerde ama ben ona korkudan servis tuttum. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum, aileme zarar gelmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

Sevkan Ordu’nun babası Şevket Gül ise “Kızım boşanma aşamasında, sorunlu bir damadımız var. Biz bu süreçte çok sıkıntı çektik. Rahatça bir yere gidemiyoruz. Ne zaman bize bir zarar gelecek diye korku içindeyiz. Benim bu süreçte arabam kurşunlandı, dükkanım yakıldı. Biz yardım istiyoruz” diye konuştu.

İddialara eşinden yalanlama

Boşanma aşamasında olduğu eşi Sevkan Ordu’nun babası Şevket Gül’ün iş yerine ses bombası atarak kundakladığı iddiasıyla yargılanan Ö.O., mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Malatya Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Ö.O. ile Sevkan Ordu ve yakınları katıldı. Avukatların da yerini alması ile başlayan duruşmada, Sevkan Ordu’nun babası, kendisine ait iş yerinin damadı Ö.O. tarafından kundaklandığını söyleyerek şahsın cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli Ö.O. duruşmada iddiaları kabul etmezken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise şahıstan alınan parmak izi ile olay yerinden alınan örneklerin uyuştuğu belirtilerek Ö.O.’nun cezalandırılması istendi.

Mahkeme, bilirkişi raporlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Boşanmak üzere olduğu eşinin tutuklanmamasına sitem eden Sevkan Ordu ise sosyal medya hesabından, “Ben bu ülkede adalet olduğuna inanmıyorum. Yine serbest yine mahkeme ertelendi. Allah’ın adaleti şaşmaz ama” paylaşımında bulundu. Öte yandan, mahkemeye sunulan deliller arasında, şüpheli Ö.O.’nun Sevkan Ordu’nun babasına ait evi kurşunladığı güvenlik kamerası kayıtları da yer alıyor. Görüntülerde, şahsın arabadan inerek evin önüne geldiği ve birkaç el ateş açarak kaçtığı görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
  1. Malatya
  2. Sevkan Ordu
  3. şiddet
  4. kadın

YORUM YAZ

  • adnanadnan7 dk önce
    ADAMA HER HAKARETİ YAPARSINIZ KADINLIK YAPMAZSIN YEMEK YAPMAZSIN SÜSLENİR GEZERSİN ADAM BİRAZ SESİNİ YÜKSELTİP GÖREVİNİ HATIRLATINCA ŞİDDET GÖRDÜM DERSİNİZ.ZATEN ÇOCUKLARIN BABASI DEĞİL EE AFERİNMİ BEKLİYORSUNUZ
  • a.hamita.hamit21 dk önce
    Kurşunlama görüntüsü var, parmak izi var, acaba daha ne bekliyor çok pek sayın hakim efendi şahsı tutuklamak için. Adamın bayanı ve babasını öldürmesini mi?Arkadaş bu Hakim kendi kızına ailesine aynı olay yaşatılsaydı da aynı durumda aynı kararı verirmiydi acaba? Nerdee polis durdurup ehliyet sorsa bile alınıyo bunların çoğu...
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR31 dk önce
    İNŞAALLAH ALLAHIN ADALETİ ŞAŞMAYACAK !!! HER ZALİME HESABINI RABBİM SORAR !!!

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