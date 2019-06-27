Sıçramak için Gazetemiz okurlarından Halis Bilgin, "Sıçramak için" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Halis Bilgin Daha ileriye sıçramak için, Bir adım geriye düştük, Belki, biraz ağlamak için, Hamdık ama, şimdi piştik. Kendimize geri dönüp, Para, mal ve mülkten geçtik, Yüreklere kadar inip, Davamızı şimdi seçtik. Hep devam eder, sanıp, Sanki sarhoştuk, içtik, Hayallerimize aldanıp, Gerçek ekini biçtik. Ümmet olup sabrımıza, Cefamıza, kahrımıza, Çok gitse de zorumuza, Dönmemeye and içtik.

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