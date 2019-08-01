Sichuan'ın İstanbul-Chengdu seferi "A350" ile yapılacak

İSTANBUL (AA) - Çinli Sichuan Hava Yolları, İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferleri yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla icra edecek.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sefer için düzenlenen törene, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, hava yolu şirketinin temsilcileri ile İGA'nın bazı yöneticileri katıldı.

Başkonsolos Cui, kontuarda yolculara sefer hakkında bilgi vererek, soruları cevaplandırdı.

Daha sonra Chengdu kentinin sembolü de olan panda figürünün yer aldığı uçağa geçen Cui, basın mensuplarına Türkçe olarak yaptığı açıklamada, nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cui, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade ederek, "Airbus A350" uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçulacağını belirtti.

Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Cui, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle devam edileceğini bildirdi.

Cui, son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin hava yolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım." dedi.

Çin'in Türk vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Cui, prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi.

- Beş günde Çin vizesi

Cui, başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu hatırlatarak, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra hem bizim iç formaliteyi hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini belirten Cui, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.



