Sıcaktan bunaldılar Asar Deresi’ne atladılar Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce’de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi’ne attılar.

Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Düzce’de çocuklar serinlemek için kendilerini Asar Deresi’ne attılar.

Hava sıcaklıkları son dönemde vatandaşları bunaltırken, çocuklar çareyi Asar Deresi’nde buldular. Sıcaktan bunalan çocuklar Asar Deresi’nde yüzerek serinlemeye çalıştılar. Hallerinden oldukça memnun görünen çocuklar saatlerce su içinde oynayarak hem serinlediler hem eğlendiler.

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