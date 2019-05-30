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Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı

Ramazan ayında Tokat’ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:48
Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı

Ramazan ayında Tokat’ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.


Ramazan’ın son günlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttığı Tokat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazılar daha serin olan cami avlusunda namaz vakitlerini bekledi. Ali Paşa Cami avlusunda kimi vatandaşlar sohbet ederken kimileri de şekerleme yapmayı tercih etti. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:48
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