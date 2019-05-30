Sıcaktan bunalanlar cami avlusunda şekerleme yaptı Ramazan ayında Tokat’ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

Ramazan ayında Tokat’ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda şekerleme yaptı.

Ramazan’ın son günlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttığı Tokat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazılar daha serin olan cami avlusunda namaz vakitlerini bekledi. Ali Paşa Cami avlusunda kimi vatandaşlar sohbet ederken kimileri de şekerleme yapmayı tercih etti. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.