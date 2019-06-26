Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu.

İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcaktan kaçtı.

İstanbul’da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.

Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

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