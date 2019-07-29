Sıcaktan bunalan vatandaşlar Erciyes’ten gelen suda serinliyor Hafta sonu bunaltan sıcak havada Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Soysallı mesire alanına akın eden vatandaşlar, Erciyes Dağı’nda eriyen ve bölgeye gelen buz gibi suda serinleme imkanı buldu.

Hafta sonu bunaltan sıcak havada Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Soysallı mesire alanına akın eden vatandaşlar, Erciyes Dağı’nda eriyen ve bölgeye gelen buz gibi suda serinleme imkanı buldu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Soysallı mesire alanı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle bunaltan sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar, Erciyes Dağı’nda eriyen kar sularının oluşturduğu gölün etrafındaki kamelyalarda mangal keyfi yaptı. Çocuklar ise oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Erciyes Dağı’ndan gelen buz gibi suda serinleyerek güzel bir hafta sonu geçirdi.

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