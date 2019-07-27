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Sıcaktan bunalan Uludağ’a kaçtı

Bursa’da hava sıcaklığının 32 dereceyi görmesi üzerine şehir merkezinde neminde etkisiyle bunalan vatandaşlar Uludağ’a pikniğe ve kamp kurmaya gitti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:53
Sıcaktan bunalan Uludağ’a kaçtı

Bursa’da hava sıcaklığının 32 dereceyi görmesi üzerine şehir merkezinde neminde etkisiyle bunalan vatandaşlar Uludağ’a pikniğe ve kamp kurmaya gitti.


Uludağ’ın eteklerindeki bin rakımlı köylerde hava sıcaklığı 8 derece serinlerken, nemin olmaması sebebiyle şehre göre 12 derece daha serinlik hissediliyor. Bin 800 rakımlı Uludağ Milli Park bölgesindeki Sarıalan ve Çobankaya kamp alanlarında ise sıcaklık normal ölçümlere göre 11 derece, nem dikkate alındığında 15-16 derece daha serin oluyor. Özellikle hafta sonu tatilini fırsat bilen Bursalı ve İstanbullular Uludağ’a çadır kampı kuruyor. Arabaların bagajlarına koydukları kamp malzemeleriyle Uludağ Milli Parkına gelen tabiat severler, köknar ve çam ormanlarının içinde Milli Park Müdürlüğü’nün belirlediği çadır kamp alanlarına günlüğü 25 TL’den ödeme yaparak çadırlarını kurabiliyor. Sabahın erken saatlerinde kahvaltılarını yapmak için Uludağ’a çıkan kampçılar ise, öğlende de çadırlarını kurarak içerisini düzenliyor. Cumartesi akşamları çadırlarında kalan doğaseverler gündüz, Softaboğan Deresi’ndeki Dombay çukurundaki koyun havuzları ve şelale mevkinde buz gibi kar sularında yüzüyorlar. Saat 12.00 ile 15.00 arasında suya girilen bu bölgelerde meraklıların çelikleme denilen soğuk suyla vücut dirençlerini arttırıyorlar. Akşamları ise, kamp alanlarındaki uygun yerlerde ateşler yakarak ısınmaya çalışan kampçılar insanların şehirde sıcaktan uyuyamadığı saatlerde uyku tulumlarına girerek, uyuyor. Dağdaki ilk gece, oksijen azlığı ve temiz hava sebebiyle bazı bünyeler uykuya dalmakta güçlük çekiyor. Ancak bu durum ikinci geceden itibaren vücudun alışması ile normale dönüyor.



Çocuklar keyfini çıkartıyor


Uludağ’ın ve ormanın keyfini ise en çok çocuklar çıkartıyor. Bisikletleri ile ormandaki patikalara dalan gençler Çobankaya, Yılanlıkaya gibi mevkilere tırmanarak Uludağ’ı eskiden keşif dağı dediği Uludağ’ı bütün yerleri ile görüyorlar. Ayrıca Çobankaya ve Sarıalan’da yılın 4 ayı çadır ve barakalarda kalan çok sayıda müdavinde kanlarının (alyuvarlarının) yenilendiğini ve sağlık bulduğunu ifade ediyorlar. Uludağ’da Sarıalan-Çobankaya, Sarıalan-oteller, maden-rasat düzlüğü, rasat düzlüğü-göller, rasat düzlüğü-zirve, maden-Cumalıkızık, Çobankaya-Erikli yayla gibi patikalar bulunuyor. Ayrıca bazı oteller hizmet veriyor. Alternatifi olarak ormanın içerisindeki ağaç evlerde geceliği 40 TL’ye kalmak mümkün.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:53
  1. doğa

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