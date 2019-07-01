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Sıcaktan bunalan su parkına koşuyor

Sıcakların artmasıyla birlikte bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda ve su parklarında alıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
Sıcaktan bunalan su parkına koşuyor

Sıcakların artmasıyla birlikte bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda ve su parklarında alıyor. Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden ve nemin de etkisiyle daha da etkili olan aşırı sıcaklardan bunalanlar, plajları ve su parklarını doldururken, ortaya da renkli görüntüler çıkıyor.


Kuşadası’ndaki dünyaca ünlü su parkları, birbirinden heyecanlı kaydırakları, su gösterileri ve doğasıyla sıcaktan bunalanların tercihi olmaya devam ediyor. Kuşadası’nda zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar ve turistlerin büyük bölümü su parklarına ve plajlara girerek serinlemeye çalışırken, Kuşadası Körfezi’ndeki deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece civarında seyrediyor. Aşırı sıcaklar sonucu vatandaşlar ve tatilcilerin plajların yanı sıra en çok ilgi gösterdiği su parklarının başında Kuşadası’nın dünyaca ünlü ödülle su parkları geliyor. Kuşadası’nın dünyaca ünlü su parklarına gidenler hem her çeşit kaydıraklara biniyor, hem de serinlemek için çeşitli su oyunlarını kullanıyor. Deniz ve kumsaldan farklı bir gün geçirmek isteyenler özel olarak soğutulmuş havuzlarda yüzüp kaydıraklardan kayarak gönüllerince eğleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
  1. doğa

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