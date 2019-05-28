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Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu boğaz kenarında aldı

İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu boğaz kenarında aldı.

28 Mayıs 2019 Salı 12:58
Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu boğaz kenarında aldı

İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu boğaz kenarında aldı. Kimi vatandaşlar kendisini boğazın serin sularına bırakırkenkimi vatandaşlar ise parklarda dinlenmeyi tercih etti. Bebeklerin ise parklarda bulunan fıskiyelerin altına girerek serinlemeleri renkli görüntülere sahne oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 derecelere yaklaştı. Havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı. Sıcaklardan bunalan bebekler ise Bebek Parkı’nda bulunan fıskiyelerin altına girerek serinledi.


Boğazın serin sularında yüzen bir genç, "Okulda deneme sınavımız vardı, bir boşluk oldu. Biz de soluğu boğaz kenarında aldık. Hava çok bunaltıcı. Suya girip serinliyoruz. Su çok keyifli" ifadelerini kullandı.


İstanbul’da sıcak havanın etkisini arttırarak süreceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:58
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