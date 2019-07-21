Sıcaktan bunalan güvercinlerin suda serinleme keyfi Aksaray’da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.

Aksaray’da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.

Aksaray’da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcak havadan bunalan güvercinler serinlemenin yolunu buldu. Ulu Cami önündeki parkta belediye ekiplerince çimler sulanırken, hortumdan çıkan su ağacın dibinde birikti. Adeta küçük bir havuzu andıran ağacın dibine gelen güvercinler kanatlarını açarak serinliğin tadını çıkarttı. Ağaç dibinde oluşan küçük havuzda serinleyen güvercinler vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Güvercinler hem serinledi, hem de kanatlarını çırparak adeta yıkandı.

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