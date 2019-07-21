0553 313 94 23

Sıcaktan bunalan güvercinlerin suda serinleme keyfi

Aksaray’da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:04
Sıcaktan bunalan güvercinlerin suda serinleme keyfi

Aksaray’da sıcak havadan etkilenen güvercinler, sulama hortumundan gelen ve ağacın dibine biriken suda serinliğin keyfini çıkardı.


Aksaray’da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcak havadan bunalan güvercinler serinlemenin yolunu buldu. Ulu Cami önündeki parkta belediye ekiplerince çimler sulanırken, hortumdan çıkan su ağacın dibinde birikti. Adeta küçük bir havuzu andıran ağacın dibine gelen güvercinler kanatlarını açarak serinliğin tadını çıkarttı. Ağaç dibinde oluşan küçük havuzda serinleyen güvercinler vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Güvercinler hem serinledi, hem de kanatlarını çırparak adeta yıkandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da feci kaza! Anne karnındaki bebek ve 1 kişi öldü
    1. Konya'da feci kaza! Anne karnındaki..
    2. Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre..
    3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    4. (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Bir daha..
    5. Büyükşehir’den özel çocuklara yaz okulu
    6. İran'ın Pakistan sınırında çatışma! 2..
    7. Kanseri yenip yüzmede altın madalya..
    8. Ağaoğlu: “Futbolcu satarak para..
    9. Başkan Büyükkılıç’tan Doğa Kampına..
    10. Türk Telekom faaliyet raporuna..
    11. Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek..
    12. "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak"
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf..
    14. İş yerinin kepengini keserek..
    15. Astım hastalığını yenmek için..
    16. Düzce'deki su baskınında bir cesede..
    17. Kırkağaç’ta sahte içki operasyonu
    18. U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
    19. Patrik Bartholomeos ayin için..
    20. Damadını sürükleyerek yaraladığı iddia..
    21. Hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak..
    22. Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede..
    23. Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında..
    24. Eskişehirspor 20 yaş ortalaması ile..
    25. Düzce’de kayıp 6 kişiden birinin..
    26. Başörtüsü düşmanlarının da katılacağı..
    27. Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!
    28. Düzce'den bir acı haber daha...
    29. Erzurum’da 6 ayda 3 bin 118 konut..
    30. Çocuklar anız yaktı
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız