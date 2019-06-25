0553 313 94 23

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Adıyaman’da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:28
Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Adıyaman’da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.


Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman’da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise kayarak havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
    1. Köyden topladıkları maydanozları satıp..
    2. Zirvedeki doğa harikası: Hıdırnebi..
    3. FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
    4. LGS'de tam puan alan Batuhan doktor..
    5. Eski boks şampiyonu Klitschko, yanan..
    6. İran'dan dikkat çeken 'nükleer silah'..
    7. Öğrenciler öğretmenlerine rehber oldu
    8. İstanbullular Boğaz'da serinledi
    9. Rizespor'dan sürpriz transfer hamlesi..
    10. Yeşilyurt Belediyespor belediye..
    11. Antalya’da evden çıkan 2 metrelik..
    12. AB ve Vietnam ticaret anlaşması..
    13. Bursa Belediyeler Birliği Alanya’da..
    14. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga..
    15. Başkan Adil Gevrek: "Hocamızla beraber..
    16. Başkan Çetin: "Vizyon projelere kısa..
    17. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    18. Gezen tavuklar keneye geçit vermiyor
    19. 99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
    20. Bizce yağ Amerika’da
    21. Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı..
    22. Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu..
    23. Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi
    24. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    25. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
    26. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
    27. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    28. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    29. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    30. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı