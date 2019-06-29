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Sıcaktan bunalan evcil hayvanlara tıraş ve banyo önerisi

Veteriner Hekim Dr. Levent Uğurlu:- "Hayvanların yaz dönemini rahat bir şekilde geçirebilmesi için tıraş ve akabinde yapılan banyo işlemleri onların daha sağlıklı bir ömür sürmesini sağlayacaktır"- Evcil hayvan sahibi Derya Algan:- "Yaz bakımı temizlik açısından gerçekten çok önemli. Tüylerin azalması, tırnakların kesimi ile köpeğim daha sağlıklı ve mutlu bir köpek haline geldi"

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
Sıcaktan bunalan evcil hayvanlara tıraş ve banyo önerisi

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Bunaltıcı sıcaklar ve yakıcı güneş, insanlar kadar hayvanların da yaşamlarını etkiliyor. Veteriner hekimler sıcaktan bunalan evcil hayvanların tüylerinin tıraş ettirilmesinin yanı sıra sık sık banyo yaptırılması uyarısında da bulunuyor.

Yaz döneminde hayvanların bakımıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda AA muhabirine değerlendirme yapan Veteriner Hekim Dr. Levent Uğurlu, evcil hayvan sahiplerine çeşitli önerilerde bulundu.

Uğurlu, yoğun sıcakların hayvanlarda beyin kanaması ve kalp krizi başta olmak üzere, çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini belirterek, bu riskleri aza indirmek ve hayvanları sıcağın olumsuz etkilerinden korumak için nisan ayından itibaren tıraş etmek ve sık sık duş aldırmak gerektiğini belirten Uğurlu, "Yaz dönemini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için tıraş ve akabinde yapılan banyo işlemleri, hayvanların daha sağlıklı bir ömür sürmelerini sağlayacaktır." dedi.

Yaz aylarında hayvanların suya daha çok ihtiyaç duyduğunu ancak suyun az az ve sık sık verilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu, "Gün içinde 2 litre su içecekse tek seferde 2 litre içsin istemiyoruz. Yarım litre ya da 300 mililitre şeklinde azar azar, sık sık içmeleri bizim için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Yazın hayvanların egzersiz ve günlük aktivite sürelerinin arttığına, bu yüzden yüksek proteinli gıdalar tüketmesi gerektiğine işaret eden Uğurlu, "Kas yapısı fazla olduğu için proteine ihtiyacı var. Protein oranı ne kadar yüksek olursa o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü olur." ifadelerini kullandı.

- Mama ve su, dozunda verilmeli

Uğurlu, hayvanlara mama ve suyun kararında verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suyu gözümüz kapalı, istediğimiz oranda veremeyiz. Su, eğer yüksek oranda verilirse zehirler. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı şey mama için de geçerli. Canlıların mamaya ihtiyacı var, evet, ama çok fazla mama verildiği zaman birçok metabolik rahatsızlıklar ani ve hızlı şekillenebilir. Buna bağlı olarak hayatlarını maalesef kaybedebilirler."

Yaz aylarında hayvanların daha fazla hastalığa yakalanma riski olduğuna değinen Uğurlu, bu dönemde hayvanların kulaktan başlanarak kuyruk ucuna kadar ayrıntılı şekilde muayene edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Uğurlu, hayvanlara düzenli kene kontrolleri yapılması, hareketsizliğe bağlı oluşan diş taşının temizlenmesi ile göz ve kulaklarıyla ilgili tepkilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

- "Köpeğim sağlıklı ve mutlu bir köpek haline geldi"

Evcil hayvan sahibi Derya Algan ise badem isimli Poodle cinsi köpeğine yaz bakımı yaptırırken, benzer önerilerde bulundu.

Algan, tüyleri tıraş ettirildikten sonra kaşıntısının ve kendisini yalamasının azaldığını belirttiği köpeğinin uykusunda da rahatlama olduğunu, köpeğin kolay hareket etmeye başladığını ifade etti.

Algan, "Yaz bakımı temizlik açısından gerçekten çok önemli. Tüylerin azalması, tırnakların kesimi ile köpeğim daha sağlıklı ve mutlu bir köpek haline geldi." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
  1. evcil hayvanlara yaz bakımı
  2. Veteriner Hekim Dr. Levent Uğurlu

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