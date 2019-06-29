0553 313 94 23

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Tekirdağ Malkara’da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:41
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Tekirdağ Malkara’da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.


Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan çocuklar, eski Şadırvan Meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı. Tehlikeye ve kirli suya aldırış etmeyen çocuklar bir süre serinlemenin keyfini çıkardı.


O anı çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla izledi. İlçede deniz olmadığı için süs havuzuna girerek, eğlendiklerini ifade eden çocuklar, belediyenin ücretsiz havuz yapmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş uçakları konuşlandırıldı
    1. ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş..
    2. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    3. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    4. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    5. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    6. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    7. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    8. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    9. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    10. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    11. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    12. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    13. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    14. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    15. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    16. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    17. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    18. İki polisi şehit eden teröristlere..
    19. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    20. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...