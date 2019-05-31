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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Osmaniye’de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:40
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Osmaniye’de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.


Osmaniye’de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli Meydanı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.


Suda oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:40
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