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Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele suyuna koştu

Diyarbakır’da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:32
Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele suyuna koştu

Diyarbakır’da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.


Diyarbakır’da güneşin kendisini göstermesini ve hafta sonu okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, Anzele Parkı’na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Tehlike tabelasına rağmen yüksek yerlerden suya atlayan çocuklar serinlerken aileleri ise gölgelik alanda suyun tadını çıkaran çocuklarını izledi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:32
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