Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti Gaziantep’te etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.

Gaziantep’te etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Gaziantep’i de kasıp kavuran çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erinin yaptırdığı soğuk subanyosu sonucu kendine geldi. Yeniden uçabilen kuş, daha sonra ait olduğu doğaya salındı.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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