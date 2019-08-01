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Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti

Gaziantep’te etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:56
Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti

Gaziantep’te etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.


Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Gaziantep’i de kasıp kavuran çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erinin yaptırdığı soğuk subanyosu sonucu kendine geldi. Yeniden uçabilen kuş, daha sonra ait olduğu doğaya salındı.


Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:56
  1. doğa

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