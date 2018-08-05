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Avrupa'da sıcaklıklar bugün rekor kıracak!

Avrupa kıtası genelinde bugün hava sıcaklığının, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 48 dereceyi geçeceği tahmin ediliyor

05 Ağustos 2018 Pazar 07:05
Avrupa'da sıcaklıklar bugün rekor kıracak!

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Avrupa kavruluyor. Sıcaklığın, bugün kıtada kaydedilmiş tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 48 santigrat dereceyi geçeceği kaydedildi.

Rekor sıcaklık nedeniyle Avrupa genelinde alışılmışın dışında önlemler alınmaya başlandı. Fransa'daki Fessenheim nükleer enerji santralinde üretim azaltılırken hayvanat bahçesindeki gorillere dondurulmuş gıdalar verilmeye başlandı. Avusturya'da at arabalarının sıcaktan etkilenmemesi için yeni bir düzenleme yapıldı. İsviçre ordusu ise aşırı sıcaklar nedeniyle askerlere şort ve tişört giyme izni verdiğini duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklıklar nedeniyle halka uyarılarda bulundu.
İspanya'nın güneyindeki Murcia kentinde yol yapımında çalışan 48 yaşındaki bir işçiyle 78 yaşındaki bir erkek aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa'da görülen en yüksek sıcaklığın 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da kaydedilen 48 santigrat derece olduğunu belirtti.
 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 07:05
  1. Avrupa
  2. hava sıcaklığı
  3. Meteoroloji
  4. sıcaklık

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