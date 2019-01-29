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Sıcaklık artacak, yağışlar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü:- "Yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor"- "Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali bulunuyor"- "Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor"

29 Ocak 2019 Salı 14:46
Sıcaklık artacak, yağışlar sürecek

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin) yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

31 Ocak Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etki alanını genişletmesi ve yağışların Ege kıyıları ile Akdeniz Bölgesi kıyı kesimlerinde (İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana) çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz'de rüzgarın, çarşamba ve perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riskiyle yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.

Vatandaşlar ve ilgililerin muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem taşıyor.

Bu sistemin cuma günü yurdun büyük bölümünde, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi öngörülüyor.

Hafta sonu ve gelecek hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Gelecek bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:46
  1. Hava durumu
  2. Meteoroloji
  3. yağış

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