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Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar için ahşap suluk kampanyası

Sıcaklıkların yüksek olduğu Katar'da kuşlar için açık alanlara otomatik olarak çalışan ahşap suluk yerleştirme kampanyası başlatıldı- Katara Kültürel Köyü'nün başlattığı kampanyaya Katarlılar yoğun ilgi gösterince ahşap suluklar ilk günden tükendi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar için ahşap suluk kampanyası

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Katar'da kuşların aşırı sıcaklarda susuzluktan ölmemesi için açık alanlara ahşap suluk yerleştirme kampanyası başlatıldı.

Sıcaklığın 48 dereceye kadar çıktığı Katar'da kuşların su içebilmeleri için Katara Kültürel Köyü bir kampanya başlattı.

"Her yaş ciğerde (canlı hayvanda) ecir vardır" sloganıyla başlatılan ve açık alanlara ahşap sulukların yerleştirilmesi şeklinde çalışacak kampanyaya Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.

Katara Kültürel Köyü Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Salim el-Meri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da sokak hayvanlarına ve kuşlara içecek su vermenin eski bir gelenek olduğunu, kampanyanın da buradan doğduğunu söyledi.

İslam dinine göre su vermenin sadaka-i cariye sayıldığını ifade eden Meri, yaz mevsiminin çok sıcak geçtiğini ve kuşların suya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

- Ahşap suluklar yapıldı

Katara Kültürel Köyü bu amaçla binden fazla ahşap suluk hazırlayarak bunları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Ahşap suluklar, açık alanlara kolayca monte edilebilecek ve hortumlarla musluklardan su getirip kutunun içindeki cam kasede toplayacak şekilde tasarlandı. Bu hortumlar, kase dolduğunda suyun kesilmesini sağlayacak sensörlerle donatıldı. Suluklara ayrıca, kuşların girip çıkabileceği şekilde delikler açıldı.

- Halktan yoğun ilgi

Meri, sulukların 16-20 Haziran tarihlerinde dağıtılmasının planlandığını ancak yoğun ilgi nedeniyle ilk günden hepsinin tükendiğini kaydetti.

Katarlı Ali bin Ahmed, kuşların su içmesi için söz konusu suluklardan bir tane alıp evinin penceresinin önüne yerleştirdiğini söyledi.

Katar'da ikamet eden Mısırlı Sümeyye Ahmed ise insanların bile dayanamadığı kavurucu sıcaklara kuşların dayanmasının imkansız olduğuna işaret ederek, kuşlara su vermek için kendisinin de bir suluk aldığını dile getirdi.

Belediye ve Çevre Bakanlığı da kuşların hayatta kalmasını sağlamak için benzer bir kampanya başlattı. Bakanlık bu kapsamda, 100 park ve 30 mesire alanına çok sayıda suluk yerleştirdi.

Katar'da, İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı sıcaklığın yüksek olmasından ötürü, 31 Ağustos'a kadar öğle vaktinde açık alanlarda çalışılmasını yasaklamıştı.



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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
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