Sıcaklardan bunalan süs havuzlarına koştu Diyarbakır’da sıcak havalardan bunalan çocuklar, kendilerini süs havuzlarına attı.

Diyarbakır’da sıcak havalardan bunalan çocuklar, kendilerini süs havuzlarına attı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini süs havuzlarına attı. Özellikle Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkına gelen çocuklar, kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar serinlerken bazı çocuklar da taşlara uzanıp güneşlenmenin tadını çıkardı.

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