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Sıcaklardan bunalan çocuklar köy meydanındaki su oluğunda serinliyor

Yozgat’ta köylerde yaz sıcaklarından bunalan çocuklar köy çeşmelerinin oluğuna girerek serinlemenin keyfini yaşıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Sıcaklardan bunalan çocuklar köy meydanındaki su oluğunda serinliyor

Yozgat’ta köylerde yaz sıcaklarından bunalan çocuklar köy çeşmelerinin oluğuna girerek serinlemenin keyfini yaşıyor.


Yaz mevsimiyle birlikte sıcak havanın etkisini göstermesi vatandaşları farklı şekilde serinlemeye sevk ediyor. Kimi vatandaşlar deniz ve havuzları tercih ederken kimileri de yaşadıkları yerlerdeki su kaynaklarını değerlendiriyor. Yozgat’ın merkeze bağlı Yazpınar köyündeki çocuklar serinlemek için çareyi köy çeşmelerinde buluyor. Yaz tatillerini köylerinde geçiren çocuklar saman atıp köy işlerinde büyüklerine yardımcı olduktan sonra köy çeşmelerinin oluklarındaki soğuk suda yüzerek hem serinliyor hem de günün yorgunluğunu atıyorlar.


Sıcak havalarda serinlemek için köy çeşmelerindeki olukları tercih ettiklerini söyleyen çocuklar “Sıcak havalarda en büyük eğlencemiz köy çeşmesinin oluğunda yüzmek. Biz Yozgat’tan köyümüze yaz tatili için geldik. Büyüklerimizle saman attık ve köy işlerini yaptık sonra da çeşmenin oluğuna geldik hem yüzüyoruz hem de serinliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
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