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Sıcaklarda dondurmayla serinliyorlar

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan dünyaca ünlü Maraş dondurması, sıcak yaz mevsiminde vatandaşlara ikram edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Sıcaklarda dondurmayla serinliyorlar

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan dünyaca ünlü Maraş dondurması, sıcak yaz mevsiminde vatandaşlara ikram edildi.


Keçi sütü, salep ve ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak ortaya çıkan Maraş dondurması, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Protein yönünden doyuruculuğuyla bilinen dondurma, yazın sıcağında vücudu rahatlatan lezzetlerin başında yer alıyor. Teknolojik ortamlarda geleneksel yöntemler sayesinde hazırlanan dondurmanın en önemli kaynağı ise salep.


Kent merkezindeki Ahir Dağı’nda keçilerin otlamasıyla elde edilen sütün önemli olduğunu söyleyen Kervan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, sütün ve salebin karışımı dondurmaya farklı bir tat kattığı söyledi. Kervan Alpedo pastanelerinin Türkiye’de tek ‘helal’ sertifikalı marka olduğunun altını çizen Kervancıoğlu, “Bugün Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığı 40 derecelerdeydi. Onun için Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımızla birlikte serinlemek istedik. Bugün fabrikamızda Kahramanmaraş dondurmasını yapılışını ve içine ne konulduğunu sergiledik. Kentimizin dondurmasının özelliği keçi sütü, ustalığı ve salebin olmasıdır. Biz bunları birleştirdik.


‘Her dondurma Maraş dondurması olarak satılmayacak’


Dondurma üretiminde salebin önemli olduğunu ancak fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, kaliteli dondurmanın Maraş dondurması adıyla satılabilmesi için gerekli şartların uygun olması gerektiğini söyledi. Merdiven altı dondurma satıcıları ile mücadele edeceklerini söyleyen Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurmayla özdeşleşmiş bir şehir oldu. Kahramanmaraş’ta Ahir Dağı’nda doğal salep üretiliyor. Bu salepleri ise su değirmeninde çekmemiz gerekiyor. Bu doğal salebimizi su değirmeninde çektiğimiz zaman salebimiz yanmıyor, hem de doğallığını da içerisinde bırakıyoruz. Fiyatını yüksek olması nedeniyle dondurma üreticileri salep kullanmıyor. Biz Kahramanmaraş’ta Kervan-Alpedo olarak doğal dondurma yapıyoruz. Bir de bizim bir özelliğimiz daha var, helal sertifikalıyız. Dondurmada bizim dışımızda helal sertifikalı firma bulunmuyor. Biz Kahramanmaraş dondurmasının tescilini de aldık Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte. Kahramanmaraş dondurmasını da ‘Maraş Dondurması’ olarak biz yazabiliyoruz.İnsan sağlığıyla hiçbir zaman oynamasınlar. Merdiven altı dondurma üreticileri Maraş dondurmamızın adını kullanarak satış yapıyor. Bugün de bu sıcakta vatandaşlarımızla beraber serinliyoruz” diye konuştu. Maraş dondurmasının tadına bakan vatandaşlar ise Kervan-Alpedo’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
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