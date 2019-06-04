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Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, popüler kısa video uygulamalarından TikTok ve önemli hayvan hakları dernekleri öenmli işbirliğine imza atıyor.

04 Haziran 2019 Salı 13:00
Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, popüler kısa video uygulamalarından TikTok ve önemli hayvan hakları dernekleri öenmli işbirliğine imza atıyor.



Yazın gelmesiyle, sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamaları giderek zorlaşıyor. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB, popüler kısa video uygulamalarından TikTok ve önemli hayvan hakları dernekleri işbirliğiyle #sokaktamamavar kampanyasına hazırlandı. Yapılan bilgilendirmede; İBB tarafından yürütülen ve TikTok’un da destek verdiği #sokaktamamavar kampanyası; Hayvan Hakları aktivisti Prof. Dr. Orhan Kural, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), Bana Göz Kulak Ol ve Umutlu Patiler Dernekleri, Yedikule Hayvan Barınağı ve Türkiye GezginlerKulübü tarafından organize ediliyor. 5 Haziran’a kadar devam eden kampanya kapsamında; #sokaktamamavar etiketiyle yapılan her TikTok paylaşımı için, kampanyaya bir kilo mama bağışlanacak. Bağışlarla yaz boyunca sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.


Ayrıca; kampanyaya destek veren uygulama kullanıcıları arasından seçilecek 3 kısa video; 16 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinlikte ödüllendirileceği açıklandı. Videoları sunucu Ertem Şener, gazeteci ve HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, dağcı ve fotoğraf sanatçısı Nasuh Mahruki, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve şarkıcı Yonca Evcimik’in de dahil olduğu jüri tarafından seçilecek.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:00
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