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Sıcak su içmenin faydaları nelerdir?

Vücudumuzun yüzde 60’ının su olduğu düşünülürse hayat kaynağımız olarak bilinen suyun vücut içinönemi oldukça büyüktür. Eğer içtiğiniz suyun sizin için daha faydalı olmasını istiyorsanız sıcak su tüketmeyi deneyebilirsiniz.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:17
Sıcak su içmenin faydaları nelerdir?

Sıcak su içmenin birçok faydası olduğu söylenmektedir. Özellikle sabah kalkıldığında içilen sıcak su boğazda kuruluk hissini giderir, mide asidini dengeleyerek mideyi rahatlatır ve besinlerin emilimini arttırarak sindirim sistemini düzenler, kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Sıcak suyun kasları rahatlatıcı etkisi olduğundan karın ağrılarını ve regl ağrılarını azaltmada da etkili olduğu söylenir. Yemeklerden önce içilen bir bardak sıcak su midede daha fazla yer tuttuğu için iştahı azaltabilir.

Sıcak su içmek kan dolaşımını da etkiler. İçilen sıcak su bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırdığından kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Ayrıca vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.

Sıcak su içilirken dikkat edilmesi gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır. Çok soğuk olan su gibi çok sıcak olan su da sindirim sistemine zarar verebilir. İdeal su, ılık ya da ılıktan biraz daha sıcak olan sudur. İstenilirse sabah içilen sıcak suya limon, zencefil ya da portakal katılarak tatlandırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:17
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