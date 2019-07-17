Sıcak havalarda yemeniye yoğun ilgi

Gaziantep’te, ayak sağlığı açısından da pek çok faydası olan yöresel ayakkabı yemeniye özellikle sıcak havalarda yoğun ilgi gösteriliyor.

Deriden üretilen yemeni, özellikle yazın aşırı sıcaklarda sağlıklı olduğu için tercih edilirken, kışın da evlerde giyilebiliyor. Kentte üretilip yurt içi ve yurt dışında pek çok yere gönderilen yemeni, Gaziantepliler ve kente gezmeye gelen turistlerden talep görüyor. Yaklaşık 700 yıllık tarihi olan yemeni, film ve dizi sektörünün de gözdesi haline geldi. Makine kullanılmadan el işiyle üretilen yemeni, ayağı serin tutması nedeniyle tercih ediliyor.

Yemenilerin koku ve ter yapmadığı için sağlıklı olduğunu kaydeden yemeni ustası Baran Altuğ, yaz mevsiminde yemeniye talebin arttığını söyledi. Yemeni yaparken kullanılan derinin ve malzemelerin önemli olduğunu belirten Altuğ, “Yemenilerin iç astarı koyun ve kuzu derisi oluyor. Tabanından manda derisi ve köseleden yapılıyor. 3 farklı hayvanın derisinden bir araya gelen ayakkabıyla insanlara sağlıklı ayakkabılar sunmaya çalışıyoruz. Yemeninin yapımı biraz zor. Yemeni ortaya çıkarken tamamıyla el emeğiyle oluyor. Yaklaşık 700 yıldır bir tarihi var. Yemen’de yapılan yemeni Halep’ten Osmanlı kültürüne geliyor. Yemeni her yaşa hitap ediyor. Yürümeye başlayan çocuklardan en yaşlı insana kadar yemeniyi kullanıyor. Gaziantepliler yaz aylarında yemeniye ilgi gösterir. Dünyanın dört bir yanından da ilgi görmeye başlıyor. İnsanlar artık sağlıklı ürünler kullanmak istiyor. Bazı filmlerde de yemeniler kullanıldı” dedi.

Yemeniler, derisi ve kalitesine göre 40 liradan 120 liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor.