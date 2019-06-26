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Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta

Yüzlerce ürün, güzel fikir ve çözüm önerileriyle yaşam alanlarına yenilik ve güzellik katan Koçtaş, sıcak yaz günleri için serin çözümler sunuyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın sıcak yaz günleri için serin çözüm önerileri ayrıcalıklı fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzlerce ürün, güzel fikir ve çözüm önerileriyle yaşam alanlarına yenilik ve güzellik katan Koçtaş, sıcak yaz günleri için serin çözümler sunuyor.

Koçtaş, yüksek enerji verimliliği sayesinde çevreye ve aile ekonomisine katkı sağlayan soğutma çözümlerini müşterileriyle buluşturuyor. Ferah bir yaz geçirmek isteyen tüketiciler, şirketin geniş ürün gamında yer alan duvar tipi ve taşınabilir klimalara avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

Masaüstü, ayaklı ve oldukça dekoratif olan kule tipi vantilatörler ise hem ev hem ofis kullanımı için ideal oluyor. Daha büyük alanlar için ise hızlı ve fonksiyonel sanayi tipi vantilatörler arasından seçim yapmak mümkün.

Üstelik Koçtaş, tüm klima alışverişlerinde ücretsiz montaj hizmeti ve tüm vantilatörlerde 2 yıl garanti ayrıcalığı da sunuyor.

Koçtaş’ta, Blyss 40W masa üstü vantilatör 119,90 TL, Lari 4 kanatlı tavan vantilatörü 329,90 TL'den satılıyor. Baymak Elegant Plus Inverter Klima montaj dahil 2 bin 599TL’lik, Beko mobil klima nakliye ve montaj dahil 2 bin 99 TL’lik, bunun yanında Blyss 70W evaporatif soğutucu ise 499,90 TL’lik avantajlı fiyatlarla Koçtaş’ta alıcılarını bekliyor.

Farklı bütçelere uygun, enerji tasarruflu yüzlerce soğutma ürünü ve çözüm önerisinden faydalanmak isteyenler Koçtaş mağazaları ile koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor. Koçtaş Kart sahipleri ise tüm bu ürün ve çözüm önerilerine çok daha uygun fiyat ve ayrıcalıklarla sahip olabiliyor, tüm alışverişlerinden puan kazanabiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
  1. Koçtaş

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