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Sıcak havada bunalınca soluğu oto yıkamacıda aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan bir genç, çareyi oto yıkamacıda buldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:10
Sıcak havada bunalınca soluğu oto yıkamacıda aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan bir genç, çareyi oto yıkamacıda buldu. Oto yıkamacıdan kendisini ıslatmasını isteyen genç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


İnegöl’de sıcak havalardan bunalan gencin bulduğu yöntem yok artık dedirtti. Sıcak havadan bunalan genç soluğu bir oto yıkamacıda aldı. Oto yıkamacıdan kendisini tazyikli suyla yıkamasını isteyen genç çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Genci kırmayan oto yıkamacı da araç yıkarken kullandığı hortumla genci yıkamaya başladı. Vatandaş ise o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:10
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